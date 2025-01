Motta: "Non meritavo l'espulsione. Troppi pareggi"

Thiago Motta ha parzialmente apprezzato la prestazione della sua Juve e proprio per questo non può essere contento del pareggio nel derby contro il Torino: " Dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo e se gli avversari buttano palla in area possono creare qualche occasione, anche se non tante. Sul gol dovevamo essere più aggressivi e non farli arrivare così vicino all'area. Nel secondo tempo abbiamo dominato, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Negli spogliatoi ho ricordato alla squadra di andare in avanti, va bene essere organizzati, ma bisogna sempre giocare andando in attacco", ha spiegato a Dazn dopo la partita. In conferenza ha poi aggiunto: "Dobbiamo essere in grado di mettere in campo sia intensità che qualità".

"Sono contento per Douglas Luiz, non meritavo l'espulsione"

La tendenza al pareggio sta diventando sempre più una prassi per la Juve: "12 in 19 partite? Troppi, soprattutto perché in alcune partite eravamo andati in vantaggio. Però abbiamo perso solo due partite con una squadra molto giovane e penalizzata da tanti infortuni". Sui singoli: "Sono molto contento della prestazione di Douglas Luiz, abbiamo bisogno di più giocatori possibili. Cambiaso ha avuto difficoltà dopo l'infortunio, ora lo posso solo ringraziare perché sta giocando sotto anti-infiammatori per aiutare la squadra e spero possa recuperare la condizione il più in fretta possibile". In conferenza ha parlato anche dell'espulsione ricevuta a seguito di un acceso diverbio con Vanoli: "Non la meritavo assolutamente, non aggiungo altro sull'episodio. In passato quando ho sbagliato l'ho sempre ammesso". Motta era già stato espulso in Juve-Bologna e in quella circostanza, nel post-partita, aveva detto di aver condiviso la decisione dell'arbitro.