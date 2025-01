I bianconeri non hanno giocato l'ultima partita del girone di andata contro l'Atalanta perché impegnati per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Competizione in cui sono stati eliminati in semifinale dal Milan, perdendo 2-1 in rimonta. Si è trattata della prima sconfitta per la squadra di Motta in stagione contro un'avversaria italiana. L'unico ko finora era arrivato in Champions League contro lo Stoccarda (0-1) il 22 ottobre 2024