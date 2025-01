Dove vedere Genoa-Parma

La partita Genoa-Parma, valida per la 20^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 12 gennaio alle ore 12.30 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Parma

Il Genoa ha vinto entrambe le ultime due sfide di Serie A contro il Parma (2-1 nel marzo 2021 e 1-0 lo scorso novembre) e non ha mai messo in fila tre vittorie consecutive contro i gialloblù in massima serie. Inoltre, l’ultima volta che il Grifone ha mantenuto la porta inviolata per due match di fila contro i Ducali nel torneo risale al periodo tra febbraio e ottobre 2013 (0-0 e 1-0 in quel caso). Tra le avversarie affrontate almeno 30 volte in Serie A, solo contro il Torino (sette) il Parma conta meno ko rispetto a quelli registrati contro il Genoa (10). Dopo che aveva perso solo una delle prime 12 sfide casalinghe contro il Parma in Serie A (6V, 5N), il Genoa è stato

sconfitto in tutte le ultime tre, con un punteggio complessivo di 9-3; nel periodo (dal 2018/19), tra le squadre che i rossoblù hanno affrontato più di una volta al Ferraris nel massimo campionato, i Ducali sono quella che ha realizzato più reti in media a partita in casa del Grifone (3.0). Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove partite di campionato (3V, 5N), registrando ben cinque clean sheet nel periodo; da inizio novembre 2024, infatti, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte del Grifone in Serie A (cinque, al pari di Inter e Milan). Il Genoa è, insieme al Monza, una delle sole due squadre a non aver ancora vinto alcun match giocato in casa in questa Serie A: sei pareggi e quattro sconfitte in 10 partite casalinghe di questo campionato per i liguri, che solo una volta sono rimasti a secco di successi in tutte le prime 11 gare interne stagionali in massima serie (5N, 6P nel 2021/22). Dopo la vittoria 2-1 contro il Monza e il pareggio 0-0 contro il Torino, il Parma potrebbe rimanere imbattuto in almeno tre match di fila in campionato per la seconda volta in questa Serie A, dopo lo scorso ottobre (quattro pareggi consecutivi in quel caso). In più, i ducali potrebbero registrare due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dall’aprile 2019 (contro Torino e Sassuolo in quel caso).