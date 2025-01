Prima del match contro il Venezia, Giuseppe Marotta ha parlato di Davide Frattesi, da giorni al centro di voci di mercato: "Frattesi ha chiesto di andare via? Assolutamente no, non ha chiesto trasferimenti". Poi sulla strategia dell'Inter: "Non ci sarà nessuna rivoluzione, forse qualche piccolo cambio". Infine, non è mancato un commento in merito alla sconfitta rimediata in Supercoppa: "L'Inter è una squadra matura che non può sempre vincere"

