L'Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare in vista del match in programma domenica alle 20:45 a San Siro contro l'Empoli. Allenamento mattutino per i nerazzurri che ritrovano Francesco Acerbi: il difensore ha volto la seduta con il gruppo e ci sarà contro la squadra di D'Aversa. Personalizzato sul campo per Davide Frattesi che potrebbe essere comunque convocato. Chi, invece, non ci sarà è Correa: personalizzato a buon ritmo anche per l'argentino, che salta l'Empoli e tornerà a disposizione per la trasferta di Lecce del 26 gennaio.