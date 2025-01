Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Le probabili scelte di Thiago Motta e Conceiçao per la sfida dell'Allianz Stadium di domani sera alle 18. Nonostante l’offerta del City, Cambiaso confermato dall’inizio mentre non ci sarà Francisco Conceiçao. Vlahovic disponibile ma non parte dall’inizio: davanti gioca Nico Gonzalez. McKennie e Mbangula sull'asse sinistro. Nel Milan assente Pulisic e squalificato Morata: in difesa Gabbia con Tomori, Bennacer dal 1', Musah esterno destro. Le probabili di Juve-Milan

