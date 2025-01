Le dichiarazioni di Giuntoli a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Non siamo soddisfatti della classifica, vogliamo fare di più e meglio, senza contare tutte le vicissitudini che abbiamo passato. La vittoria è la cosa più importante, baratterei una brutta partita per i tre punti, ma in questo momento va valutata anche la prestazione. Kolo Muani? C'è stato un disguido pratico, in settimana verrà risolto. Siamo sereni. Vlahovic ha fatto solo un allenamento e quindi non avrebbe giocato a prescindere. Cambiaso? Onestamente non c'è trattativa, in questo momento noi vogliamo fare mercato in entrata per colmare delle lacune venute fuori dagli infortuni. L'offerta impensabile non è arrivata, se dovesse arrivare vedremo"