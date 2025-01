Claudio Ranieri si gode la vittoria sul Genoa: "Non è stata una partita facile, ma me l'aspettavo. Bisognava però rendere felici i tifosi, non me ne aspettavo così tanti di venerdì sera". Sugli obiettivi della squadra: "Che sia risalendo in campionato o vincendo l'Europa League, noi il prossimo anno vogliamo essere in Europa". Gli scherzi sul suo futuro: "Avevo già detto che mi sarei ritirato l'anno scorso, invece sono ancora qui... lasciatemi in pace"

Claudio Ranieri sorride e scherza. Non potrebbe essere altrimenti. La sua Roma, almeno in casa, è diventata inarrestabile e non sbaglia un colpo. Contro il Genoa è arrivata la sesta vittoria di fila in casa tra tutte le competizioni: "Era difficile trovare il bandolo della matassa, abbiamo preso un gol incredibile da palla inattiva. Partita ostica, ma volevamo vincere per dare felicità alla nostra gente. Di venerdì sera mi aspettavo molte meno persone, invece ne sono arrivate più di 60mila. Ai ragazzi dico sempre di dare tutto, a prescindere dall’esito delle partite, e ciò mi rende contento a prescindere".

"So di poter contare su El Shaarawy. Ritiro? Lo avevo già detto una volta..."

I protagonisti del match sono stati Dybala ed El Shaarawy: "Tutti si allenano nella maniera migliore ed è un piacere vederli. ElSha è uno dei più esperti e io so di poter contare su di lui". La squadra è ora attesa ora dal settimo turno di Europa League. La coppa, come negli ultimi anni, potrebbe diventare il vero obiettivo stagionale: "Penso che dobbiamo ragionare di partita in partita. Ora abbiamo due sfide difficili contro AZ Alkmaar ed Eintracht Francoforte. Quello che sappiamo è che noi in un modo o nell’altro vorremmo essere da qualche parte". E Ranieri invece dove sarà il prossimo anno? In tribuna tra i dirigenti, o magari ancora in panchina se le cose dovessero continuare così? "Non voglio dire nulla, ho già detto che smettevo e invece sono ancora qua tra voi. Lasciatemi in pace", ha concluso tra le risate.