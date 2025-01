Il direttore sportivo della Roma ha parlato a Sky Sport prima della partita: "Rensch? Ci stiamo lavorando, vogliamo un giocatore che sia un terzino, un braccetto e un quinto. Frattesi? So che a tutti interessa del mercato, ma stasera abbiamo una partita difficile e dobbiamo concentrarci su quella. Il Genoa con Vieira non ha mai perso in trasferta e noi veniamo da cinque vittorie di fila in casa". Sul futuro allenatore: "Ranieri ha detto che sarà la sua ultima stagione in panchina? Magari riusciamo a convincerlo del contrario. Scherzi a parte, lui ha detto così e sono convinto che diventerà anche un grande dirigente. Mi piace molto lavorare con lui, ha portato serenità e la sua conoscenza della Roma. Lo aiuterò nel suo sogno di rendere grande la Roma"