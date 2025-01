Continua il momento negativo della Fiorentina: la squadra di Palladino pareggia 1-1 in casa contro un Torino in dieci uomini dal 30' del primo tempo e scivola a -6 dal quarto posto. Dopo l'ottima prima parte di stagione la Viola sta vivendo settimane complicate e ora i tifosi si aspettano una nuova svolta. Il commento e l'analisi di Daniele Barone per Sky Sport Insider