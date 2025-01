Atalanta, 1^ convocazione Scamacca dopo infortunio

L'attaccante è stato convocato da Gasperini per la sfida contro il Torino, in programma sabato 1 febbraio alle 18. Scamacca - rientrato in gruppo nell'allenamento di giovedì - si era rotto il crociato anteriore sinistro lo scorso 4 agosto in amichevole a Parma ed era stato operato in artroscopia il giorno successivo a Villa Stuart

