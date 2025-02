Ché Adams ha realizzato sette gol in 21 gare in questo campionato, incluso il primo in Serie A arrivato proprio contro l’Atalanta, lo scorso 25 agosto; in generale, solo un altro giocatore scozzese ha segnato più reti in un singola stagione di Serie A: Denis Law, 10 reti sempre con il Torino nel 1961/62.