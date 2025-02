Non arrivano buone notizie in casa Atalanta. Gianluca Scamacca, tornato in campo dopo sei mesi nella sfida di ieri contro il Torino, ha accusato un problema al quadricipite della coscia destra, come spiegato da Gasperini nel post-partita. Ma dagli esami strumentali cui si è sottoposto in serata filtra pessimismo. Tra poco ore dopo una visita specialistica l’attaccante della nazionale conoscerà la precisa entità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero che non saranno brevi. Si teme una lesione muscolare al quadricipite della gamba destra, mentre il ginocchio operato dopo il precedente stop è quello sinistro