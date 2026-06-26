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Milan, Cardinale accoglie Calvelli come ad: "Giochiamo per vincere, non per non perdere"

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Dopo la nomina di Massimo Calvelli come ad del Milan, Gerry Cardinale ha indicato la linea per la nuova fase rossonera: "Vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo". Il fondatore di RedBird ha sottolineato la fiducia nel dirigente e il suo ruolo operativo a tempo pieno nel club, con l'obiettivo di riportare una cultura della vittoria e dei risultati

MILAN, CALVELLI NUOVO AD: LE NEWS

 

"Vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere". È questo il messaggio forte di Gerry Cardinale dopo la nomina di Massimo Calvelli a nuovo CEO del Milan. Il founder e managing partner di RedBird Capital Partners ha spiegato la scelta del dirigente e soprattutto il mandato affidato per la nuova fase rossonera. Cardinale ha ricordato il percorso di Calvelli in RedBird nell'ultimo anno, definendolo "leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità". Poi il passaggio sul metodo RedBird: "Il modello prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione".

"Riportare al Milan una cultura della vittoria"

Il punto centrale, però, resta il cambio di passo chiesto al Milan: "Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo". Cardinale ha aggiunto che da oggi il club potrà beneficiare della presenza a tempo pieno di Calvelli: "L'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".

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