Dopo la nomina di Massimo Calvelli come ad del Milan, Gerry Cardinale ha indicato la linea per la nuova fase rossonera: "Vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo". Il fondatore di RedBird ha sottolineato la fiducia nel dirigente e il suo ruolo operativo a tempo pieno nel club, con l'obiettivo di riportare una cultura della vittoria e dei risultati

"Vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere". È questo il messaggio forte di Gerry Cardinale dopo la nomina di Massimo Calvelli a nuovo CEO del Milan. Il founder e managing partner di RedBird Capital Partners ha spiegato la scelta del dirigente e soprattutto il mandato affidato per la nuova fase rossonera. Cardinale ha ricordato il percorso di Calvelli in RedBird nell'ultimo anno, definendolo "leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità". Poi il passaggio sul metodo RedBird: "Il modello prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione".