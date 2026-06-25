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Mario Balotelli a New York per Mets-Cubs di Baseball: suo il lancio inaugurale del match

ospite speciale
©Getty

L'ex attaccante della Nazionale è stato protagonista a New York nell'apertura del match di baseball tra Mets e Cubs al Citi Field. Ospite della squadra di New York, Balotelli ha effettuato il tradizionale lancio inaugurale prima della partita di MLB

Mario Balotelli in America...ma non per i Mondiali. L'ex attaccante della Nazionale, attualmente all'Al-Ittifaq, è stato ospite dei New York Mets al Citi Field dove ha effettuato il tradizionale lancio inaugurale che precede le partite della MLB. Balotelli ha aperto così il match tra i Mets e i Chicago Cubs, poi vinto dagli ospiti 10-5. 

Lo stesso Balotelli sembra avere un buon rapporto con la città di New York, qualche settimana fa il sindaco Zohran Mamdani, grande appassionato di calcio, lo aveva citato nel discorso in cui spiegava come la città si stesse preparando a ospitare i Mondiali. Il sindaco ha riportato una frase di Balotelli, definendolo uno dei più grandi attaccanti della storia recente: "Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?". Super Mario è dunque una star anche in America. 

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