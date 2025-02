I gol nel finale di De Vrij e Angelino - che cambiano il destino di due partite e della lotta al campionato - valgono un 7 e un 7,5 in pagella. Tra i migliori del weekend ci sono anche Milinkovic-Savic, che para il suo terzo rigore stagionale, e Kolo Muani, che è già a quota 3 gol segnati in 2 partite. Menzione speciale per De Silvestri: 36 anni e non sentirli