Esclusione a sorpresa in casa Lazio che sul sito ufficiale ha comunicato la lista per la Serie A. Non c'è Luca Pellegrini, escluso per motivi disciplinari. Da notare, invece, il reinserimento di Basic e Hysaj, fuori squadra nella prima parte dell'anno.

La lista

2 Gigot

4 Patric

5 Vecino

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Guendouzi

9 Pedro

10 Zaccagni

11 Castellanos

13 Romagnoli

14 Noslin

18 Isaksen

19 Dia

23 Hysaj

26 Basic

29 Lazzari

30 Tavares

34 Gila

35 Mandas

77 Marusic

94 Provedel