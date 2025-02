"Il mercato è stato di prospettiva, è chiaro. Sono arrivati tre ragazzi, un 2003, un 2004 e un 2005. Giocatori che nella totalità hanno 70 presenze. Da parte nostra c'è la massima intenzione di velocizzare i miglioramenti dei ragazzi , abbiamo già iniziato a inserirli. Sarà compito mio creargli le condizioni di migliorare velocemente, per far sì che diano una mano al gruppo". Così l'allenatore della Lazio Marco Baroni, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, in merito al mercato invernale della società biancoceleste che ha visto arrivare Belahyane, Provstgaard e Arijon Ibrahimovic.

"Il gruppo viene prima dei giocatori"

"L'esclusione di Pellegrini è una mia scelta, assolutamente. Il gruppo viene prima dei giocatori, bisogna avere la capacità di dare tutto in allenamento, il 120%, non il 70-80%. Credo che Luca possa avere un'opportunità da questa scelta, è una porta aperta, non chiusa. Anzi, lo ringrazio perché ha lavorato questi due giorni. Voglio vedere ogni giorno la voglia, la dedizione di rientrare in squadra. Io sono l'allenatore che ha avuto più fiducia in lui e l'ho dimostrato nella prima parte di stagione", in merito all'esclusione di Luca Pellegrini dalle liste per Serie A ed Europa League.