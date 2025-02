Calcio&sport nei locali con Sky Business e TheFork

La partita nei locali è un rito che unisce persone di tutte le età: un’occasione per vivere l’emozione dello sport in compagnia, gustando ottimo cibo e condividendo la passione per la propria squadra del cuore. Ora, grazie alla nuova partnership tra Sky Business e TheFork, trovare il ristorante perfetto per godersi lo spettacolo di un grande match con gli amici è ancora più semplice. Da oggi, tramite l’app e il sito di TheFork - la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti e leader europeo nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager – sarà possibile trovare e prenotare con pochi clic i locali con Sky Business – l’offerta di Sky pensata appositamente per bar, ristoranti, hotel, strutture ricettive e locali pubblici. Basterà selezionare il filtro “Calcio e Sport Live” per localizzare i ristoranti che offrono i grandi eventi sportivi in diretta, sette giorni su sette. Una grande comodità in più per i clienti TheFork, che potranno facilmente trovare il locale giusto per seguire i propri sport preferiti, con la qualità del racconto giornalistico di Sky Sport, in un ambiente conviviale e accogliente, gustando piatti di qualità mentre tifano per la propria squadra.