Lazio, un punto esclamativo con qualche rimpianto

Grazie a un gol di Dia nel finale la Lazio riesce a conquistare un pareggio contro il Napoli ma per la squadra di Baroni non mancano i rimpianti. I biancocelesti hanno giocato una grande partita contro la capolista e, a tratti, hanno assaporato la possiblità di una vittoria. Ma più dei rimorsi, la Lazio può sorridere per aver giocato alla pari un big match, cosa che non riusciva a fare da tempo. Il commento di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider