Inzaghi dovrebbe affiancare Correa a Lautaro. Dubbio Calhanoglu-Asllani, tra i pali c'è l'ex Josep Martinez al posto dell'infortunato Sommer. Barella è in diffida e nel prossimo turno c'è il Napoli, ma dovrebbe giocare dall'inizio. Vieira perde Vitinha e pensa al tridente con Cornet e Miretti insieme a Pinamonti. Dubbio Messias: spazio a Onana? Inter-Genoa è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

