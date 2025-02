A San Siro l'Inter cerca il sorpasso provvisorio sul Napoli capolista. Inzaghi sceglie Correa per affiancare Lautaro in attacco al posto di Thuram. A centrocampo non c'è Calhanoglu: gioca Asllani. Tra i pali l'ex Martinez al posto dell'infortunato Sommer. Vieira è senza Vitinha, mentre Messias va in panchina: in attacco Pinamonti con Ekhator alle sue spalle. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD