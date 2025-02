L'allenatore dell'Inter elogia i suoi per il carattere mostrato nella vittoria sul Genoa: "Sono contento, ma l'avrei detto anche se non avessimo vinto. Venivamo da una sconfitta che ci aveva fatto male, ma ce la siamo lasciata subito alle spalle. Il primo posto in classifica? Con 12 partite da giocare non conta". E Lautaro: "Messaggio al Napoli? No, è un messaggio per noi"

Una vittoria sofferta, fortemente voluta, e che forse anche per questo darà ancora più morale a un'Inter che scavalca momentaneamente il Napoli in classifica, portandosi al comando. A battere il Genoa - un ottimo Genoa - è un gol di Lautaro, con i nerazzurri che dimostrano il loro carattere portando a casa tre punti pesantissimi nella corsa scudetto. "Vanno fatti i complimenti al Genoa e a Vieira, hanno fatto un'ottima partita", il primo commento di Simone Inzaghi a Sky. "E poi anche ai miei, era la loro 37^ partita, è stata una vittoria di determinazione. Abbiamo approcciato bene, poi qualche difficoltà ma siamo rimasti sempre lucidi e abbiamo creato tanto. Sono molto contento ma l'avrei detto anche senza la vittoria. Ho una squadra di grandissimi valori con grandissimi tifosi che ci hanno trascinato anche vedendo qualche difficoltà. In quattro giorni ci siamo lasciati alle spalle una sconfitta che aveva fatto male. Il primo posto? A 12 partite dalla fine non conta tanto". Poi Inzaghi si dice d'accordo con Marotta quando afferma che "gli impegni faranno la differenza col Napoli. I nostri nazionali hanno già fatto 43-44 partite in questa stagione: sono tantissime, dovremo essere bravi a recuperare energie". Infine, svela come mai non sia entrato Frattesi, solitamente una "carta" che l'allenatore si gioca sempre per provare a sbloccare partite così difficili: "Era una delle classiche partite in cui ci avrebbe aiutato, ma aveva qualche problema. Si è scaldato ma poi si è riseduto perché non riusciva a darci il suo appporto. Speriamo di recuperarlo per la prossima. Acerbi? È rientrato benissimo, ora non abbiamo più problemi nel reparto difensivo ma il problema si è spostato in quello offensivo".