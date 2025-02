Simone Inzaghi perde Zalewski: per il terzino risentimento al soleo della gamba destra, sarà sicuramente out contro la Lazio in Coppa Italia ed è in forte dubbio per la sfida al Napoli di sabato prossimo. Per Thuram una parte di lavoro in gruppo e un'altra a parte, si ragiona giorno dopo giorno in vista della partita scudetto

Doppio impegno questa settimana per l'Inter: martedì la Coppa Italia contro la Lazio, sabato alle 18:00 la sfida scudetto al Maradona contro il Napoli. Probabilmente senza il neo acquisto di gennaio: Zalewski infatti si ferma ai box. Il giocatore si è sottoposto agli esami clinici che hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra . Simone Inzaghi sicuramente non potrà contare su di lui per la Coppa Italia e anche la presenza sabato a Napoli è in forte dubbio

Thuram, parte del lavoro in gruppo

In vista soprattutto della partita di sabato contro il Napoli prosegue il lavoro alla Pinetina per recuperare gli indisponibili. A partire da Thuram: il francese ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo poi ha proseguito con il lavoro personalizzato, si valuta giorno dopo giorno in merito al suo recupero. Non sarà presente in Coppa Italia contro la Lazio anche Carlos Augusto, che ha svolto ancora lavoro a parte. Lavoro con il resto della squadra per Frattesi che però avverte ancora un po' di fastidio, mentre per Correa gli esami hanno escluso lesioni al ginocchio. Il "Tucu" non ci sarà in Coppa e anche per lui si faranno valutazioni giorno dopo giorno in vista del Napoli.