Il primo Napoli di Spalletti, per la precisione, succeduto a Gattuso che aveva guidato la squadra nell'anno e mezzo precedente. Ancora non se lo immagina nessuno, ma l'anno successivo arriverà un clamoroso e storico terzo scudetto, vinto con un distacco siderale (per dire, alla 26^ giornata il Napoli era a +18 sulla seconda). Spalletti alterna il 4231 al 433: Kvaratskhelia è un impronunciabile sconosciuto che gioca ancora in Georgia, Osimhen (lui arrivato già dalla stagione precedente) è il capocannoniere con 18 gol, ma anche quell'anno salta tante, troppe, partite: proprio in un match contro l'Inter arriva la frattura dello zigomo, dal suo rientro indosserà una maschera protettiva che diventerà l'icona da supereroe del tricolore che verrà. In difesa c'è ancora Koulibaly (vicecapitano), così come Fabian Ruiz a centrocampo e Insigne in attacco (capitano).