Shamrock Rovers-Juve 0-2 (Bari-Juve 1-0): era stato l'artefice del miracolo Chievo, poi aveva guidato per qualche mese (senza mai giocare) il Porto campione d'Europa orfano di Mourinho. Dopo altre tappe italiane ecco la Juve per Gigi Delneri: esordio in Europa League nei turni preliminari, facile facile la vittoria in terra irlandese con doppietta di Amauri. Amaro, invece, l'esordio in A: a Bari vince il Bari 1-0 con gol di Donati.

Com'è andata l'avventura: Delneri chiude la stagione, sedendo in panchina dall'inizio alla fine, ma l'esito è deludente. La Juve arriva settima per il secondo anno di fila, senza nemmeno la consolazione di una qualificazione in Europa League (competizione dalla quale la Juve esce addirittura nel girone).