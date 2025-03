Gasperini: "Il campionato è ancora lunghissimo"

Ancora un passo falso in casa, 0-0 come contro il Cagliari che rimanda la prima vittoria al Gewiss in campionato nel 2025. Prosegue il digiuno da tre punti casalinghi dell' Atalanta , frenata anche dal Venezia nonostante le tante chance avute a disposizione. I nerazzurri sprecano quindi la possibilità di agganciare la vetta aspettando Napoli-Inter, rivali nella corsa scudetto. Una partita analizzata da Gian Piero Gasperini : "Abbiamo giocato meglio nella ripresa, ma c’è stata poca continuità nelle azioni d’attacco. È mancata la continuità che serve in partite così, dettata anche da errori tecnici e dalla bravura del Venezia nella fase difensiva. Erano tanti uomini vicini, difficile superarli. Serviva qualche giocata, l’abbiamo anche fatta ma è mancato il gol. Differenza nell'approccio tra casa e trasferta? No, anche oggi i ragazzi hanno dato tantissimo. Quando giochiamo in casa contro questo tipo di squadre troviamo difese numericamente dense e ci sono difficoltà in più. Quando sono gli avversari in casa, adottano questo sistema di gioco ma osano di più. In molte situazioni non siamo riusciti a sbloccarla".

"Equilibrio totale in questo periodo"

Gasperini ha parlato anche della sostituzione di Retegui: "Ha giocato bene, ho voluto provare Maldini al posto di De Ketelaere ma non è il ruolo adatto a lui perché si accentra molto. Quindi dovevo fare un cambio: forse non lo meritava Retegui. Inserendo Samardzic abbiamo cambiato ancora, ma non l’abbiamo sbloccata". Sul campo del Gewiss: "In questo periodo i campi non sono il massimo. Il nostro è ottimo, in alcuni periodi la palla scorre più velocemente e si gioca meglio. Ma non è questo sicuramente il motivo per cui non abbiamo segnato". C'è rammarico per i risultati in casa e la contemporaneità di Napoli-Inter: "Tutti speravamo di vincere, ma i ragazzi hanno dato tutto per cercare di vincere. In questo periodo le partite sono difficili per tutti: ci si accorge come l’equilibrio sia totale. Tranne pochissime sono difficili. Ci dispiace per il risultato, ma non abbiamo perso e in questo tipo di gare c’è il rischio che accada. Il campionato è lunghissimo, andiamo avanti".