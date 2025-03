Nelle ultime sei giornate, l’Atalanta ha alternato una mancata vittoria in casa (2 pareggi, 1 sconfitta) ad un successo esterno (3 vittorie), realizzando tre reti nelle gare casalinghe e ben 12 in quelle in trasferta nel parziale; in generale, la Dea non subisce gol da tre partite e non arriva a quattro clean sheet di fila dal periodo tra dicembre 1996 e gennaio 1997 in Serie A (serie di sei)