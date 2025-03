I problemi dietro al primato dell'Inter

Nella serata del Maradona non c'è stata né una fuga, né un sorpasso. L'Inter ha gli stessi punti di vantaggio sulle rivali, ma anche due gocatori in meno. E gli infortuni cominciano a pesare, soprattutto quelli sulle fasce da cui sono arrivati anche tantissimi gol. Inzaghi deve studiare delle soluzioni: ne ha già in mente qualcuna...