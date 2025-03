Il Milan perde nel finale contro la Lazio davanti a un San Siro in protesta. I numeri delle ultime partite raccontano il momento difficile della squadra di Conceicao, ma dietro a queste difficoltà non c'è solo un problema tecnico. La questione è ben più ampia e anche la società ha capito che è necessaria una nuova riorganizzazione. Anche per questo motivo, questa potrebbe essere la settimana del nuovo Ds, con Tare in pole sulla concorrenza. Nel frattempo, Reijnders ha firmato il suo nuovo contratto fino al 2030