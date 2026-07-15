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l'intervista

Atta: "La Fiorentina mi ha convinto con una parola, mi ispiro a Pogba"

Vanessa Leonardi

L'ex centrocampista dell'Udinese è pronto per una stagione da protagonista: "Voglio dimostrare il mio valore e aiutare la squadra in ogni modo. Non vedo l'ora di giocare". Dal ruolo preferito ai colloqui avuti con Grosso e Paratici, il francese classe 2003 racconta in esclusiva a Sky Sport le sensazioni legate all'inizio di questa nuova esperienza: "Sono davvero felice di essere qui"

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