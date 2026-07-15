Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

La calma prima della tempesta: dopo la pausa il Mondiale ripartirà da zero, ma Marquez...

Guido Meda

Guido Meda

Tre settimane di sosta prima di undici weekend decisivi. La classifica è cortissima, ma l'inerzia racconta un'altra storia: Marc Márquez ha completato una rimonta costruita con esperienza e continuità, mentre gli avversari arrivano al giro di boa tra infortuni, dubbi e occasioni perse

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ