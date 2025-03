Dove vedere Lecce-Milan

La partita Lecce-Milan della 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 8 marzo alle ore 18 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Milan

Il Milan ha perso solo due dei 37 precedenti contro il Lecce in Serie A (22V, 13N); tra le squadre affrontate almeno 30 volte nel massimo campionato, solo contro la SPAL (97%) i rossoneri vantano una percentuale di match senza sconfitte più alta che contro i salentini (95%). Il Lecce ha ottenuto un solo successo casalingo contro il Milan in Serie A, il 1° aprile 2006 con Roberto Rizzo in panchina (1-0). Inoltre, in casa dei salentini i rossoneri hanno vinto l’unica partita della loro storia nel massimo campionato dopo essere andati in svantaggio di tre reti: da 3-0 a 3-4 il 23 ottobre 2011 (tripletta di Boateng e gol di Yepes nella ripresa, dopo le reti giallorosse siglate tutte nel primo tempo da Giacomazzi, Oddo e Grossmüller). Il Lecce non segna da quattro partite in Serie A e potrebbe restare a secco di gol per cinque match di fila in un singolo torneo di massima serie per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2023. Tuttavia, il Milan ha perso subendo due o più reti ciascuna delle ultime tre partite di campionato e solo tre volte nella sua storia è arrivato a più sconfitte di fila nel torneo con almeno due gol concessi agli avversari (l’ultima è una serie di cinque, tra marzo e aprile 1974). Solo il Monza (-22) ha una differenza punti peggiore del Milan dopo le prime 27 gare giocate in Serie A rispetto alla passata edizione del torneo: i rossoneri hanno infatti conquistato appena 41 punti fin qui in campionato, dopo che nelle prime 27 gare giocate del 2023/24 erano arrivati a 56, con una differenza negativa pari a -15. Il Milan viaggia a 1,52 punti di media in questo campionato e l’ultima volta che ha registrato una media peggiore in Serie A risale al 2015/16, quando i rossoneri chiusero la stagione al settimo posto, con 57 punti conquistati in 38 partite (esattamente 1.50 a gara).