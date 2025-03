Juve, 4-0 subito in casa: non succedeva dal 1967

I bianconeri non perdevano in casa 0-4 dal 1967 quando si giocava il derby contro il Torino. Quattro gol subiti in casa risalgono invece al 2011, con Juve-Parma terminata 1-4

E' una serata da dimenticare per la Juventus che ha perso in casa per 4-0 contro l'Atalanta. Una sconfitta che pesa per la classifica e per l'umore della squadra e dei tifosi che sul finire del match hanno abbandonato lo Stadium. I numeri parlano chiaro. La Juventus, infatti, non perdeva in casa 0-4 dal 22 ottobre 1967 quando si giocava il derby della Mole. Il derby dopo la morte di Gigi Meroni. Tripletta di Nestor Combin e gol del giovane Carelli con la maglia numero 7 di Meroni. Gli ultimi quattro gol subiti in casa, invece, risalgano all'anno 2011 con Juve-Parma terminata 1-4. Di Legrottaglie l'unico gol bianconero, ospiti a segno con la doppietta di Giovinco e con i gol di Crespo e Palladino. Se si contano anche le amichevoli, Juventus-Atletico Madrid 0-4 del 7 agosto 2022. In Champions League, infine, ha subito quattro gol contro il Bayern Monaco: 1-4, era l'8 dicembre 2009.