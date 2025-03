Morto il giornalista Elio Corno: aveva 78 anni

Il giornalista milanese aveva 78 anni. A lungo responsabile delle pagine sportive del quotidiano Il Giornale, era diventato familiare al grande pubblico nelle tv private e anche come ospite fisso al Processo di Aldo Biscardi. Nelle trasmissioni televisive Corno non nascondeva la sua grande passione per l’Inter e per una coincidenza è morto ieri, nel giorno del compleanno del club nerazzurro: celebri i suoi “scontri” con il collega e rivale milanista Tiziano Crudeli