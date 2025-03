Per la venticinquesima volta in carriera Sir Claudio se la vedrà con i rossoblù, il suo grande amore calcistico dopo la Roma, con tutto il carico emotivo del caso. Stavolta però sarà diverso: dopo la brutta eliminazione a Bilbao, che ha interrotto il momento positivo dei giallorossi, la Roma vuole riprendere la marcia in campionato. Anche a costo di mettere in disparte i sentimenti