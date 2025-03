L'allenatore del Napoli a DAZN dopo il pari: "C'è una squadra che ha fatto la partita e quella siamo stati noi". Poi tuona sul contropiede subito a due minuti dalla fine del recupero: "Inaccettabile, fino all'ultimo il cervello deve restare acceso". In conferenza: "Atalanta-Inter? Non guardiamo gli altri, anche se per me ogni pareggio è una mezza sconfitta" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Ancora un pari per il Napoli (quinto nelle ultime sette): col Venezia è 0-0, senza riuscire ad approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Inter in programma in serata. Nonostante questo, Conte è positivo nell'analisi della partita dei suoi: "A livello calcistico il Venezia non ci ha messo difficoltà, c'è una squadra che ha fatto la partita e quella siamo stati noi, per di più su un campo difficile contro squadra in salute" - sono state le sue parole nel post gara a DAZN. Un Antonio Conte che ha guadagnato solo otto punti nelle ultime sette partite di campionato: in una serie di sette sfide in una singola stagione è il suo peggior risultato dal 2010 sulla panchina dell'Atalanta (quattro in quel caso). "Quello che c'era da fare è stato fatto - ha poi proseguito -, ma quando hai tante occasioni devi fare gol, essere più cattivo. In passato sono stato anche critico, oggi no. Meritavamo di vincere, ma ci sta anche il pari".

L'ultimo contropiede che ha fatto infuriare Conte Nell'analisi sostanzialmente positiva della prestazione, Conte sottolinea un grave errore dei suoi, con quell'occasione lasciata in contropiede al Venezia a due minuti dalla fine del recupero (parata di Meret su tiro di Nicolussi Caviglia dal limite): "Quello che è successo alla fine mi ha dato molto fastidio - ha spiegato -, un contropiede del genere non deve succedere, mai. Se lo subisci significa non esserci con la testa, e noi ci siamo stati per tutta la partita, ma in quell'azione no, non c'eravamo - ha tuonato Conte -. In questo momento del campionato sarebbe stato molto diverso perdere o pareggiare; le squadre che cercano di diventare forti devono sempre avere la testa, in ogni momento. Fino all'ultimo il cervello deve restare acceso". Poi una critica al campo: "Non era stato bagnato e la palla non scorreva. Ho chiesto anche a Di Francesco se fosse stata una loro idea, ma mi ha detto di no". E sulla sosta: "Faremo lo stesso fatto nelle altre, lavoreremo con chi c'è, rimangono in un po'".