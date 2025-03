San Siro, ok a delibera per acquisto Inter e Milan

Prosegue l'iter che dovrebbe portare al nuovo Stadio San Siro per Inter e Milan. E' arrivata da parte della Giunta del Comune di Milano, l'approvazione delle linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l'acquisto dell'area stadio da parte di Inter e Milan. Ora sarà creato un gruppo di lavoro interdirezionale e sarà avviata la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta

La Giunta del Comune di Milano ha approvato oggi la delibera di Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l'acquisto dello stadio Meazza e delle aree circostanti presentata da Inter e Milan. Si tratta dell’atto che consente al Comune di Milano, una volta ricevuta la proposta depositata dalle squadre, di dar seguito all’iter amministrativo con i necessari atti. Nel dettaglio, si prevede di costituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale e di avviare la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all’ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico. Contestualmente sarà pubblicato, per un periodo di almeno 30 giorni, l’avviso di avvenuta ricezione della proposta e di sollecitazione di eventuali manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare dell’ambito Grande Funzione Urbana San Siro, comprensivo dello stadio Meazza. L’Avviso ha l’obiettivo di verificare l’esistenza di eventuali proposte per la rigenerazione dell’ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell’attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione che migliori la qualità ambientale, introduca nuove funzioni a supporto dello stadio e si relazioni con le trasformazioni presenti e future avviate nel contesto. Il valore attribuito all’ambito della GFU San Siro, comprensiva del sedime dello stadio Meazza e dell’impianto, è stato stimato dall’Agenzia delle Entrate in 197 milioni di euro. L’impianto verrà definito come Servizio/attrezzature private di uso pubblico e di interesse generale e dovrà essere regolato mediante apposita convenzione. L’indice di edificabilità è fissato al valore di 0,35 mq/mq, come previsto dal vigente Piano di Governo del Territorio. La delibera sarà illustrata in una seduta trigiunta delle commissioni consiliari Sport, Turismo, Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere, Rigenerazione Urbana, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, che sarà convocata a breve, in accordo con i rispettivi presidenti.