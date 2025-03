Intervistato da Sky in occasione di un evento benefico a Stresa, il difensore bianconero è fuori da ottobre dopo la rottura del legamento crociato: "Sono stati mesi difficili, ma il recupero sta proseguendo bene. Quando rientro? Magari per il Mondiale per Club, ma non voglio affrettare i tempi". Da Motta a Tudor: "Mi dispiace per Thiago. Sembrava che potessimo fare grandi cose, purtroppo è andata così. Ho parlato oggi con Igor. Ora posso solo tifare per centrare la Champions"

L'ultima volta in campo risale allo scorso 2 ottobre, quando dopo pochi minuti dall'inizio della partita fu costretto a lasciare il campo a Lipsia in Champions. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Gleison Bremer, difensore della Juventus costretto a restare ai box per il resto della stagione. Presente all'evento benefico degli Juventus Club Mottarone e Malpensa al Des Iles Borromees di Stresa, il 28enne brasiliano ha raccontato il suo momento a Sky Sport.



Come stai e come procede il tuo recupero?

"Mi fa piacere tornare a parlare nelle interviste, torno a sentirmi calciatore. Sono stati mesi difficili, soprattutto i primi, però ora sta proseguendo tutto bene. Ho già iniziato a correre, manca ancora un po' però sta proseguendo bene".



Potremmo vederti in campo al Mondiale per Club oppure è meglio attendere la prossima stagione?

"Mi piacerebbe giocare subito, però dobbiamo rispettare i tempi. Magari per il Mondiale per Club è possibile, ma non da titolare. Penso però che sia meglio non affrettare, perché voglio tornare ed esserci sempre. Voglio evitare che qualcosa non vada bene e io debba tornare al J Medical. Vado con calma".



Che clima si respira alla Continassa? E hai già parlato con Tudor?

"Questa stagione è stata un po' sfortunata e ci sono stati tanti infortuni oltre al mio. Mi dispiace per Thiago Motta, penso che sia stato un bravo allenatore. Quando siamo partiti all'inizio sembrava potessimo fare grandi cose, ma purtroppo è andata così e mi dispiace molto. Tudor l'ho visto oggi e abbiamo parlato: mi avevano fatto piacere i suoi complimenti (quando allenava la Lazio nella scorsa stagione, ndr), mi ha chiesto come stavo e se posso rientrare. Purtroppo è ancora presto... Però sono qui per tifare la squadra e spero riusciremo a centrare la Champions.



Tudor ti ha detto se la Juve giocherà con la difesa a tre?

"Non abbiamo parlato di questo, ma lui è un allenatore che gioca con la difesa a tre. Penso che punterà su quella".