"Un sacco di cose positive da portarsi dietro questa settimana", ha scritto Teun Koopmeiners sul proprio profilo Instagram. Con tanto di tag e foto della nazionale olandese. Che però è stata eliminata ai rigori dalla Spagna in Nations League. Il messaggio arriva pochi giorni dopo l'esonero di Thiago Motta e, tanti tifosi sui social della Juve si dividono tra chi accusa il giocatore di ingratitudine e chi spera davvero in un suo cambio di marcia. Spunta anche il like di Vlahovic...

La settimana di Koopmeiners

L'Olanda ha giocato due ottime partite contro la Spagna nei quarti di Nations League, pareggiando entrambe le volte e venendo eliminata soltanto ai calci di rigore. Koopmeiners è partito dalla panchina sia all'andata che al ritorno, subentrando , due volte, mettendo insieme 32 minuti e segnando uno dei rigori della sfida di ritorno. Tutto ciò è bastato per definire la settimana piena di ottime cose? Per molti no. Non a caso sono apparsi commenti di tanti tifosi juventini che ipotizzano una frecciata a Thiago Motta, esonerato dalla Juve domenica 23 marzo. E se c'è chi solidarizza con il giocatore, qualcuno accusa l'ex Atalanta di ingratitudine per un allenatore che ha creduto molto in lui, dandogli anche la fascia di capitano e schierandolo spesso con continuità. Nelle ultime uscite era diventato meno intoccabile, ma a Firenze aveva giocato di nuovo 90 minuti. Tra i like è spuntato quello di Dusan Vlahovic. Anche l'attaccante serbo ha vissuto una buona sosta, segnando un gol contro l'Austria: spera ora di poter tornare titolare sotto la gestione di Igor Tudor dopo essere sprofondato nelle gerarchie di Motta.