Conte verso conferma 3-5-2, ma Neres scalpita

L'allenatore del Napoli orientato a confermare anche contro il Milan il 3-5-2 con la coppia Raspadori-Lukaku in avanti. Ma David Neres - fuori per infortunio dallo scorso 9 febbraio - ha voglia di tornare protagonista. Può essere l'uomo in più di Conte per un cambio di passo e di sistema

Il tempo di Neres. Fino a 50 giorni fa. Il Napoli era primo. Più punti di tutti. Più solidità. E più fantasia. Ma ora è tornato. E spinge. Ha voglia. Va forte in allenamento ed impressiona. E insinua i dubbi a Conte. Che intanto ha dovuto però fare altre scelte. Trovare equilibri diversi. Ingegnarsi. Era 4-3-3 con Neres. L’erede di Kvaratskhelia. Che preferisce stare a destra e liberare il suo mancino. Ma che a sinistra crea assist. Genera scompiglio. Fa magie. È pronto. E aspetta da un po’. La soluzione nuova che in fondo è vecchia. L’uomo in più di Conte… intanto anche soltanto per un pezzo di partita. Neres è il cambio di passo e di sistema. E il tempo gli darà ritmo. Tenuta. Continuità. …Quella che da cinque partite è però ormai di un altro Napoli. Centrato su Lukaku e Raspadori. La coppia che è bella. Il centravanti grosso e il piccoletto che gli sta intorno. Lukaku è a una rete dalle 400 in carriera. Fa gol e il Napoli vince. E così il Belgio: è stato dominante in nazionale. E anche Raspadori è acceso. Raccorda, rifinisce. Segna. Insomma… La stessa formazione per la quarta volta di fila. Anche con il Milan. Il 3-5-2 che poi diventa di fatto 4-2-4. A metà settimana è una possibilità, ma c'è ancora tempo: Castel Volturno è il pensatoio senza fine. Di idee e variabili. E non c’è orario. Non c’è più sosta. È tornata anche la doppia seduta. Ed è un segnale. Una missione. Sala video, campo, palestra. I discorsi di Conte. Le mani dei medici per smaltire botte e fatiche. Ehhh… Che fatica tenere fuori Neres.