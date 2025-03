Dybala: "Non so se rientro prima di settembre"

Dopo essere stato operato a Londra al tendine della gamba sinistra, l'attaccante giallorosso ha fatto ritorno all'aeroporto di Ciampino dove ha fatto chiarezza sulle sue condizioni: "Sto bene, ho sentito Ranieri. Sarò a Lecce per seguire la squadra? Devo parlare coi dottori, penso di sì per le prossime partite". E sul rientro in campo a settembre: "Non lo so, posso camminare senza stampelle però mi hanno detto di tenerle"

"Sto bene, ho sentito Ranieri", le prime dichiarazioni di Dybala che ha aggiunto: "Ci sarò a Lecce per seguire la squadra (sabato alle 20.45, ndr)? Non lo so, devo parlare coi dottori. Penso di sì per le prossime partite". L'attaccante argentino starà vicino ai compagni nel rush finale di stagione, ma quando rivedrà il campo? "Non so se rientro prima di settembre. Posso camminare senza le stampelle, però mi hanno detto di tenerle". In chiusura una battuta sulla sua Argentina, qualificata al Mondiale e scatenata nel 4-1 al Brasile: "Contentissimo, ultimamente siamo abituati contro di loro...".