Il Milan ha scelto di andare a Est per la prossima tournée estiva, come si legge sul sito del club. "AC Milan è lieto di annunciare Hong Kong come una delle destinazioni del Pre-Season Tour 2025 della prima squadra maschile. I rossoneri saranno impegnati sabato 26 luglio contro il Liverpool nel modernissimo Kai Tak Stadium, in quella che sarà la prima partita del club ad Hong Kong dal 2004. Hong Kong sarà dunque una delle tappe del Pre-Season Tour nella regione Asia Pacifica, con ulteriori destinazioni che verranno svelate nelle prossime settimane".