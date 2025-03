Contro il Milan, Antonio Conte può fare di nuovo affidamento su David Neres, fuori fino a ora per un risentimento muscolare. Ma Raspadori, come dimostrato dalla prestazione in Nazionale, si trova in un buon momento di forma: i suoi numeri indicano che potrebbe essere lui ad affiancare Lukaku nel tandem d'attacco azzurro

