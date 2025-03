Conte: "Giornata da mal di testa, grande risposta"

C'è soddisfazione nelle parole di Antonio Conte al termine del match vinto contro il Milan: "Abbiamo fatto un gran primo tempo in cui avevamo dominato contro un'ottima squadra che a gennaio si è rinforzata, abbiamo iniziato bene anche il secondo tempo - dice - Poi Anguissa non stava benissimo, McTominay non ce l'ha fatta a poco dalla partita, siamo un po' calati, è subentrato anche un po' di timore perché era una gara importante che ci lascia in scia all'Inter e che mette a distanza la quinta in classifica perché il quarto posto, anzi l'Europa, alla fine era l'obiettivo principale". Ma a -3 dall'Inter il sogno Scudetto continua: "Abbiamo il prossimo turno che è difficile con il Bologna, dopo 8 mesi di lavoro sarebbe folle non credere in qualcosa di straordinario, davanti c'è una corazzata, stiamo lì, dobbiamo gestire bene la prossima e vedere cosa succede. Se recuperiamo tutti i calciatori possiamo dire la nostra".