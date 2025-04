I Manetti Bros. e Rocco Papaleo hanno incontrato al Viola Park l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino e il difensore Pablo Marì per parlare del loro ultimo film, "Us Palmese", che è nei cinema in questo periodo

Simpatico incontro al Viola Park, dove i Manetti Bros. e Rocco Papaleo hanno passato del tempo con Raffaele Palladino e Pablo Marì per parlare del loro ultimo film "Us Palmese" che è nei cinema in questo periodo. I registi e l'attore, oltre ad aver scambiato le proprie maglie con quelle della Fiorentina, hanno raccontato l'esperienza del loro ultimo lavoro: la storia parla di un campione di Serie A che, per fare un bagno d'umiltà, va a giocare nei dilettanti. "Ho approfittato di questo incontro per provare ad acquistare un calciatore... una proposta che si poteva tranquillamente rifiutare", ha scherzato Papaleo. "Sono un grande appassionato di calcio e mi piace parlarne. Quando ho incontrato Palladino non mi andava di parlare del film, anche se siamo qui per questo, ma mi interessava di più parlare di calcio".