Introduzione

Roma-Juventus perde due protagonisti: Tudor sarà senza Gatti che dovrà stare ai box per un mese, Ranieri invece sa già che Saelemaekers guarderà la sfida dalla tribuna dato che è squalificato. Le sfide in programma questo weekend sono davvero delicate e interessanti: occhio quindi ai tanti possibili rientri. Baroni spera di dare minutaggio a Castellanos, Gasperini potrebbe ritrovare un difensore mentre Italiano monitora Castro e il suo problema al piede



Come sempre le notizie, tra recuperabili e indisponibili sono tante e in costante divenire. D'Aversa deve far fronte a due squalificati. In tutto il Giudice Sportivo ha messo a sedere per la prossima di campionato sei giocatori. Vediamo quindi nel dettaglio la situazione squadra per squadra con riferimento a indisponibili, recuperabili e squalificati per la 31^ di campionato