Lazio, messaggio social per arbitro aggredito

La Lazio, dalla Norvegia, ha pubblicato un video sui propri social a sostegno di Diego, l'arbitro siciliano 19enne aggredito dai tifosi durante una partita di playoff under 17 nel catanese e che è ancora in ospedale in osservazione. Si sentono le parole di incoraggiamento del capitano Mattia Zaccagni, dell'allenatore Marco Baroni e infine di Mario Gila che invitano il ragazzo a non mollare e gli augurano di tornare al più presto in campo

SITO AIA OSCURATO CON FOTO SIMBOLO PER PROTESTA ARBITRI