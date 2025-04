Arbitri, Zappi: "Valutiamo la figura del direttore di gara nel codice penale"

Continua a far discutere la violenza contro gli arbitri, un tema finito sotto i riflettori dopo l'aggressione subita da Diego Alfonzetti, direttore di gara della sezione di Acireale, durante un match in Sicilia. In risposta ai fatti avvenuti, il giovane è stato invitato ad assistere al derby tra Lazio e Roma andato in scena all'Olimpico, ma non solo: è sceso inizialmente in campo durante il pre-partita, affiancato dai colleghi Simone Sozza, Giuseppe Perrotti, Marcello Rossi e Daniele Doveri. Poi, prima del fischio di inizio è salito in tribuna, per assistere alla gara insieme al Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi e al Vice Presidente vicario Francesco Massini. Ed è lo stesso Zappi che, ospite di "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, si è espresso sui recenti episodi di violenza accaduti, confermando come tra le intenzioni dell'Aia ci sarebbe quella di inserire la figura del direttore di gara come pubblico ufficiale: "La violenza contro gli arbitri viene già contrastata ma l'ordinamento sportivo fatica. Stiamo sostenendo una interlocuzione politica: abbiamo ottenuto ascolto dal ministro Abodi. Noi immaginiamo addirittura di poter far entrare la figura del direttore di gara nel codice penale, nel 583 quater comma 2 del codice penale. Spero che il Governo abbia realmente a cuore la sorte di Diego Alfonzetti, il ragazzo schierato al derby di Roma al fianco dei nostri arbitri".