Napoli-Empoli, Juan Jesus ko: esce al 72'

Cambio forzato per Juan Jesus durante Napoli-Empoli. Il difensore brasiliano è stato costretto al cambio al 72' per un problema muscolare. Rincorrendo un avversario si è accasciato e immediatamente ha chiesto di uscire facendo il gesto dello stiramento. Un altro infortunio in difesa dopo quello di Buongiorno: al suo posto è dovuto entrare Rafa Marin. Nelle prossime ore sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per capire l'entità dell'infortunio. Conte in conferenza: "Juan non era molto positivo per l'infortunio, mi ha detto che lo sentiva a livello muscolare. Buongiorno domani si allenerà, poi valuteremo in settimana. Rafa Marin ha lavorato tanto in questi mesi e nel caso non ci saranno problemi a farlo giocare".